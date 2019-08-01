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طرق التشخيص الحديث للدرن الرئوي في مؤتمر أمراض الصدر ببورسعيد

الخميس 01/أغسطس/2019 - 01:28 ص
الدرن الرئوي
الدرن الرئوي
آية التيجي
تنطلق فعاليات المؤتمر السنوي التاسع لأمراض وحساسية الصدر، اليوم الخميس، بقاعة مؤتمرات مركز بورسعيد الثقافي ويستمر يومين، وذلك بحضور أساتذة الصدر بالجامعات والقوات المسلحة والشرطة ووزارة الصحة، أبرزهم الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بكلية الطب قصر العيني جامعة القاهرة، الذي سيشارك في جلسة عدوى الرئتين، وسيتناول طرق التشخيص الحديث للدرن الرئوي. 

ويعقد المؤتمر، بالمشاركة مع الجمعية المصرية لأمراض الصدرية برئاسة ا.د محمد عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق والجمعية المصرية للحساسية والمناعة برئاسة ا.د سمير خضر، ويرأس الموتمر ا.د عصام السنوسي.

يشارك في المؤتمر 50 أستاذا من كل جامعات مصر إلى جانب حشد كبير من استشاري وأخصائي وزارة الصحة والقوات المسلحة والشرطة المصرية في تخصصات أمراض الصدر والباطنية والأطفال وطب الطوارئ والعناية المركزة والقلب والأشعة.

ويشارك في المؤتمر أساتذة من كافة الجامعات المصرية وجامعة ليفربول بإنجلترا إلى جانب استشاريون، ويشمل ورش عمل في أحدث طرق التشخيص والعلاج ومناقشة مشاكل الجهاز التنفسي وعلاقته بالأجهزة الأخرى خاصة القلب والكبد والكلي والغدد الصماء ومشاكل أمراض الأطفال الصدرية وتوقف التنفس أثناء النوم.
الدكتور ايمن السيد سالم رئيس قسم الصدر بكلية الطب بالقصر العيني جامعة القاهرة الدكتور ايمن السيد سالم رئيس قسم الصدر بكلية الطب بالقصر العيني جامعة القاهرة

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