أحمد موسى: أهل الشر هياخدوا كلمات للرئيس ويفبركوها على فيديوهات قديمة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك 100 مليون مصري بحاجة للتعليم والعمل وتوفير الرعاية الصحية لهم، مؤكدًا أن أى مواطن إذا أصبح رئيسًا سيعاني من تحديات كثيرة.





وأضاف أحمد موسي، خلال تقديمه برنامج، "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدي البلد"، أن رئيس الجمهورية تكون عيناه على كل شيء بالدولة، والرئيس يتابع أى قرار يقوم باتخاذه.





وأوضح "موسي" أن هناك بعض القنوات ستقوم بتحليل كل كلمة صرح بها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمؤتمر الشباب.





وتابع: "كل واحد هياخد كلام الرئيس ويحلله على مزاجه، أهل الشر هياخدوا كلمات للرئيس ويفبركوها على فيديوهات قديمة كانت للرئيس فى 2014 و2015" .



