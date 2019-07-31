ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: أهل الشر هياخدوا كلمات للرئيس ويفبركوها على فيديوهات قديمة

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 11:18 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
البهى عمرو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك 100 مليون مصري بحاجة للتعليم والعمل وتوفير الرعاية الصحية لهم، مؤكدًا أن أى مواطن إذا أصبح رئيسًا سيعاني من تحديات كثيرة.

وأضاف أحمد موسي، خلال تقديمه برنامج، "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدي البلد"، أن رئيس الجمهورية تكون عيناه على كل شيء بالدولة، والرئيس يتابع أى قرار يقوم باتخاذه.

وأوضح "موسي" أن هناك بعض القنوات ستقوم بتحليل كل كلمة صرح بها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمؤتمر الشباب.

وتابع: "كل واحد هياخد كلام الرئيس ويحلله على مزاجه، أهل الشر هياخدوا كلمات للرئيس ويفبركوها على فيديوهات قديمة كانت للرئيس فى 2014 و2015" .

وأشار إلى أن الجميع يجب أن يتوقع ما يقوم به أهل الشر، وأكد موسي أن هناك أعداءً لمصر ويريدون الشر لمصر. 

ترشيحاتنا

اول تعليق من ليلى شندول بعد نشر مرتضى منصور صورتها مع كهربا

نجم الزمالك يحتفل بزفافه بمسقط رأسه بالمنيا في هذا الموعد

شاهد.. إيمي سمير غانم على الشاطئ مع شخص مجهول

بحسد كل أم عندها ولاد.. قاتلة ابني زوجها بالبحيرة : قلبى بيغلى لما اشوف طفل مع أمه.. صور و تفاصيل

بعد حسم الصفقة.. محمد مجدي قفشة يصل إلى النادي الأهلي بالجزيرة

عبد الله جمعة يهنئ شقيقه صالح بعيد ميلاده.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية زيد كرديه في أمريكا..عربي إستلهم سحر الفراعنة..والمصريون سر نجاحه

استدعاء عاجل لجيش بريطانيا بسبب الفيضانات..10 صور تكشف المأساة

هوس الأناقة الملكية.. طبيبة أسنان تملك خزانة ملابس كيت ميدلتون بـ 5000 دولار فقط