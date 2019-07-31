موجز الرياضة.. قفشة في الأهلي.. وجنازة شقيق فاروق جعفر.. وكهربا يرد على مرتضى

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حصل نادي بيراميدز على توقيع إبراهيم حسن صانع ألعاب فريق الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد الاتفاق مع اللاعب ومسؤولي القلعة البيضاء على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة.

سخر محمود عبدالمنعم " كهربا " الجناح الهجومى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك السابق من مؤتمر تقديم الزمالك لصفقاته اليوم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





توج فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي بكأس أودي الودية عقب الفوز على منافسه بايرن ميونيخ الألماني بركلات الترجيح بنتيجة 6- 5 بعد التعادل 2-2 , في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم على أرضية ملعب " آليانز آرينا " .





أسفرت نتائج اليوم الثانى لبطولة العالم للسباحة بالزعانف التى تستضيفها مدينة شرم الشيخ في الفترة من 28 يوليو حتى 4 أغسطس عن فوز منتخب روسيا بـ 5 ميداليات ذهبية ، 4 فضيات ، 2 ميدالية برونزية.





فاز فريق ليفربول الإنجليزي على حساب نظيره أوليمبيك ليون الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ذلك في المباراة الودية التي جمعت الفريقين في سويسرا.





أعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي عن تعاقد الأهلي مع محمد مجدي قفشة، لاعب بيراميدز لمدة خمس سنوات قادمة.





أصدرت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي حكما بإيقاف تنفيذ لائحة نادي الزمالك المعتمدة من اللجنة الأولمبية برقم 11 لسنة 2019.



