شاهد.. إيمي سمير غانم على الشاطئ مع شخص مجهول

نشرت الفنانة ايمي سمير غانم، صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها مع أحد الأشخاص على الشاطئ، خلال اجازتها الصيفية بأحد المصايف في مصر.





التقطت ايمي سمير غانم صورتها على الشاطئ على طريقة السيلفي، وانهالت تعليقات الإعجاب عليها من بين متابعيها عبر انستجرام.





الجدير بالذكر أن آخر أعمال إيمي الدرامية مسلسل سوبر ميرو، بطولة حمدي الميرغني ومحمد ثروت وسمير غانم وأحمد سلطان، من تأليف أحمد محيى ومحمد المحمدي، وإخراج وليد الحلفاوي.





تجسد إيمي سمير غانم شخصية بطلة خارقة، والمسلسل خيالي على الطريقة المصرية، وتكون مختلفة فيه عن البطلات الخارقات اللاتي نراهن في الأعمال الأجنبية.



