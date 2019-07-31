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السيسي يلتقط صورة تذكارية في ختام مؤتمر الشباب.. فيديو

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 11:14 م
السيسي يلتقط صورة
السيسي يلتقط صورة تذكارية مع مجموعة من الشباب المتميز
هاني حسين
التقط الرئيس عبد الفتاح السيسي، صورة تذكارية مع مجموعة من الشباب المتميز الذي قام بتكريمهم في الجلسة الختامية للمؤتمر.

ويشهد المؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي انطلقت فعالياته أمس الثلاثاء، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وإتاحة الفرصة للشباب لعرض أفكارهم ورؤاهم الخاصة بالمشاركة في تنفيذها.

ويعقد المؤتمر في حضور عدد من المؤسسات الكبرى والمنظمات الدولية، بالإضافة إلي رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في الحملة.

من ناحية أخرى، كرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، عددا من شباب خريجين الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة، وذلك ضمن جلسات مؤتمر الشباب السابع

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