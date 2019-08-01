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تعليم

32.426 طالب أولى ثانوي يؤدون امتحان الدور الثاني في التاريخ.. اليوم

الخميس 01/أغسطس/2019 - 12:51 ص
امتحانات أولى ثانوي
امتحانات أولى ثانوي
ياســـمين بدوي
يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي اليوم، الخميس، الموافق 1 أغسطس 2019، امتحان الدور الثاني في مادة التاريخ. 

ومن المقرر أن يبدأ زمن الامتحان من الساعة التاسعة صباحًا، ويستمر لمدة ساعة ونصف فقط لينتهي في تمام الساعة العاشرة والنصف.

ووفقًا للإحصائيات الرسمية المعلنة من جانب وزارة التربية والتعليم بعد إعلان نتيجة امتحانات مايو 2019، يبلغ عدد الطلاب الملزمين بدخول امتحان الفرصة الثانية ( الدور الثاني ) في مادة التاريخ ، 32.426 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.

وأكد المسئولون عن امتحانات أولى ثانوي 2019، أن امتحانات الدور الثانى لطلاب أولى ثانوى 2019، تنعقد بنظام الامتحانات الورقية وليس بنظام الامتحانات الإلكترونية.

وأوضح المسئولون عن امتحانات الصف الأول الثانوى 2019، أنه بالنسبة إلى امتحانات الدور الثاني لـ الصف الأول الثانوى 2019، تقتصر أسئلتها على مناهج الفصل الدراسي الثاني التي امتحن فيها الطلاب في امتحانات مايو.

وكانت امتحانات الدور الثاني للصف الاول الثانوي انطلقت يوم الأحد 21 يوليو 2019، ومن المقرر أن تستمر حتى الأحد 4 أغسطس 2019.

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