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حوادث

جهود كبيرة لضبط المتهمين بقتل شاب داخل سيارته أمام حديقة الحيوان برصاصة في الرأس

الخميس 01/أغسطس/2019 - 03:06 ص
إطلاق رصاص
إطلاق رصاص
ندي حمودة - أحمد مهدي
تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، جهودها لضبط المتهمين بقتل شاب ثلاثيني داخل سيارته بميدان النهضة بالقرب من كوبري الجامعة.

وتجري فرق البحث الجنائي تحريات موسعة، وعمليات تتبع من خلال كاميرات المرور والمراقبة المتواجدة بمحيط حديقة الحيوان وجامعة القاهرة لكشف هوية المتهمين.

الواقعة بدأت بتلقي شرطة النجدة بلاغا يفيد بالعثور على جثة شاب غارقا في دمائه داخل سيارته بالقرب من حديقة الحيوان بميدان النهضة، وانتقلت فرق النجدة والمباحث إلى موقع البلاغ، وتبين أن الجثة لشاب في نهاية العقد الثالث من عمره وبها عيار ناري بالرأس.

أخطر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بالواقعة، وعلى الفور وجه بتشكيل فريق بحث بقيادة اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، لكشف ملابسات الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية، التي أجريت برئاسة المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث الجيزة، عن أن الجثة لشاب يبلغ 30 عامًا، مقتولًا داخل سيارته بطلق ناري في الرأس.

وباستكمال الإجراءات والتحريات، تبين أن الشاب وافد من إحدى محافظات الوجه القبلي، ويعمل في محافظة الجيزة منذ سنوات، وأنه مطارد من قبل عائلة أخرى في واقعة ثأر.

كما شرحت التحريات، أن المتهمين بقتل الشاب تتبعوا خطواته حتى توقف في ميدان النهضة في ساعة متأخرة من فجر أمس، الأربعاء، وأطلق أحدهم عيارًا ناريًا أصابه مباشرة في الرأس وأودى بحياته.

تحرر المحضر اللازم وجارٍ ضبط المتهمين بقتل الشاب.

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