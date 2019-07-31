شاهد.. رجاء الجداوي مع حفيدتها على البحر

نشرت الفنانة رجاء الجداوي، صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، ظهرت فيها على أحد الشواطئ مع حفيدتها «رضوى هندي».





ظهرت رجاء الجداوي في الصورة وهي تحتضن حفيدتها «رضوى هندي» أمام الشاطئ، إذ تعتاد الجداوي على الظهور مع حفيدتها دومًا، نظرًا لعلاقة الحب الكبيرة التي تجمعهما.





من المعروف أن رجاء الجداوي شاركت مؤخرا كضيفة شرف في مسلسل "طلعت روحي"، وجسدت دور امرأة مسنة تفقد زوجها وتعيش على ذكراه.





يعد مسلسل "طلعت روحي" البطولة المطلقة الأولى للفنانة إنجي وجدان، ويشاركها العمل كل من "نيقولا معوض، ومي الغيطي، والفنانة القديرة إنعام سالوسة"، وتدور أحداثه في 45 حلقة.



