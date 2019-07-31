الرئيس السيسي: الشباب المصري المتحمس الواعي يتصدر المشهد الوطني.. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الشباب المصري المتحمس والواعى يتصدر المشهد الوطنى يحمى الأرض والعرض ويصنع المجد وفلاحًا يزرع سنابل الامل.





وأضاف السيسي فى ختام كلمته بالمؤتمر السابع للشباب أن السعادة تبلغ مداها حينما يشاهد مؤتمرات شباب مصر وحوارهم الراقى القائم على أسس وطنية وموضوعية، مشيرًا إلى اجتماع شباب مصر من كافة الفئات الذى جمعهم حب مصر.





وتابع أنه حرصًا على تعزيز هذه التجرية الحوارية تحويل نموذج الدولة المصرية إلى حالة حوارية دائمة من خلال تشكيل مجموعات عمل لتكون على اتصال دائم بالحكومة ومؤسسات الدولة .





وشهد المؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي اختتم اليوم إتاحة الفرصة للشباب لعرض أفكارهم ورؤاهم الخاصة بالمشاركة في تنفيذها.





وعقد المؤتمر في حضور عدد من المؤسسات الكبرى والمنظمات الدولية، بالإضافة إلي رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في الحملة.



