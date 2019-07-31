السيسي في ختام مؤتمر الشباب السابع: الوطن يخوض غمار التحدي ويسعى للسلام والبناء

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل حلم المستقبل لوطن عظيم قادر على احتواء أبنائه.





وأضاف الرئيس السيسي، خلال حفل ختام فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب بالعاصمة الإدارية، أن الوطن العظيم يخوض عمار التحدي ويسعى للسلام والبناء معبرًا عن فخره الشديد لامتلاك القدرات لتحقيق تطلعاتنا المشروعة.





وتابع الرئيس السيسي: "استقر يقيني بأننا أمة لن ترضي بغير المجد بديلا".





وأوضح أن تاريخ الدولة المصرية ممتد بكل فخر عبر آلاف السنين، مضيفا أنه تمسك بما تعلمه في مسيرتي المهنية والانسانية مؤكدا ان الوطن لديه قدرات غير محدود ولدي ثقة مطبقة في إرادة شعبة القومية.





ويشهد المؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي انطلقت فعالياته أمس الثلاثاء، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وإتاحة الفرصة للشباب لعرض أفكارهم ورؤاهم الخاصة بالمشاركة في تنفيذها.





ويعقد المؤتمر في حضور عدد من المؤسسات الكبرى والمنظمات الدولية، إضافة إلي رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في الحملة.



