بعد زيادة عدد أندية القسم الثاني.. طوخي التعدين سعيد بالبقاء

أعرب عمرو الطوخي، نائب رئيس نادي النصر للتعدين، القائم بأعمال رئيس النادي، عن سعادته بقرار زيادة عدد أندية القسم الثانى بالثلاث مجموعات ليصبح في كل مجموعة 16 فريق بدلًا من 12.





وذكر عمرو الطوخى بأن القرار عادل جدًا، وعبر عن سعادته ببقاء النصر للتعدين، وكيما أسوان، وتحرير أسوان فى دورى القسم الثانى.





يذكر أن النصر للتعدين أعلن هبوطه رسميًا إلي القسم الثالث، في نهاية الموسم برصيد 31 نقطة بالمركز الحادي عشر، وتسببت المواجهات المباشرة في هبوط النصر للتعدين، رغم تساويه مع الفيوم في رصيد النقاط نظرًا لفوز الفيوم ذهابًا بهدف، وتعادلهما إيابًا 1/1.





واستقرت أخيرا لجنة مسابقات دورى القسم الثانى ،علي زيادة عدد فرق المجموعات الثلاثة بالموسم الجديد ، بجانب صعود أوائل مجموعات القسم الثالث عن الموسم الماضي، وعددهم 14 فريق. ليصبح في كل مجموعة 16 فريق بدلا من 12 فريقًا.



