مستقبل وطن: مصر أوفت بوعودها للشباب بتنفيذ توصيات المؤتمرات السابقة

أكد عبدالرحيم كمال، أمين قطاع جنوب الصعيد بحزب مستقبل وطن، أن مؤتمر الشباب في نسخته الحالية شهد تركيزًا كبيرًا من جانب الحكومة على العدالة الاجتماعية والتحديات التي تواجه الأسرة المصرية نتيجة ارتفاع الأسعار ضمن تداعيات تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، مضيفًا أن هناك توجها حكوميا نحو توسيع شبكات الضمان الاجتماعي لحماية الطبقات الفقيرة من تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادي.



وأضاف «كمال»، أن مصر أوفت بوعودها لشباب أفريقيا من خلال تنفيذ التوصيات التي خرجت بها المؤتمرات السابقة، وتنفيذ التوصيات لمؤتمر الشباب الأخير يحمل دلالة قوية على اهتمام مصر بالشأن الأفريقي وتدريب وتأهيل شباب القارة، مؤكدًا أن جلسات «اسأل الرئيس» المقرر عقدها في المؤتمر، فرصة عظيمة للتحاور بين الرئيس والشباب والإجابة عن التساؤلات، بمصداقية وشفافية، كما عاهدنا الرئيس السيسي في المؤتمرات السابقة.



وأشار أمين قطاع جنوب الصعيد بـ«مستقبل وطن»، إلي أن نموذج المحاكاة في نسخته الحالية يشهد تطورًا كبيرًا مقارنة بالنسخ السابقة له بسبب تنوع الآراء ما بين السياسيين ممثلين في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشباب الباحثين، وشباب البرنامج الرئاسي، بحضور الحكومة والرئيس عبدالفتاح السيسي.