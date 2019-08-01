برلماني يشيد بتكريم الرئيس السيسي لمنتخب الشباب لكرة اليد

أشاد النائب رضا البلتاجي، بإعلان الرئيس السيسي خلال مؤتمر الشباب، تكريم منتخب الشباب لكرة اليد فى قصر الاتحادية؛ بعد حصوله على الميدالية البرونزية فى بطولة كأس العالم لكرة اليد بإسبانيا.





وأكد النائب رضا البلتاجي، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تكريم الرئيس لمنتخب شباب كرة اليد يؤكد أن الرئيس السيسى داعم بشكل دائم للرياضة، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بكرة اليد، باعتبارها أقرب الألعاب للعالمية ضمن مختلف الألعاب الجماعية.





وأشار النائب رضا البلتاجي، إلى ضرورة إنشاء صالة مغطاة فى كل محافظة لنشر كرة اليد في مصر.





واختتم النائب رضا البلتاجي، بقوله إن إنجاز شباب كرة اليد فى كأس العالم كشف عن سوءات المنتخب الوطنى لكرة القدم الذى أصاب الشعب بالإحباط.