اهتمام بالغ بأنشطة الطفل السيناوي بقصور الثقافة على مستوى المحافظة

قال محمود حنفي مدير عام الثقافة في شمال سيناء، إن هناك اهتماما بالغا بأنشطة الطفل في قصور الثقافة على مستوى المحافظة، ومشاركة الفعالة في المعسكر الصيفي الذي تنظمه التفافة في مدينة العريش علي ساحل البحر.





وأكد محمود حنفي مدير عام الثقافة في شمال سيناء، أن المديرية بصدد عمل نادي طفل في المسا عيد باعتبارهم نواة للأدب، أما كبار السن هناك نادي للأدب في العريش لعرض الرواية والشعر بأنواعه، كما يوجد نادي أدب البادية لخدمة الحسنة ونخل والشيخ زويد ورفح، ويهد باكورة الشعر البدوي.





وأشار محمود طبل مدير إدارة الخدمات التفافية بشمال سيناء، أن المديرية لدينا رسالة نقدمها للأطفال لتلبية رغباتهم في ممارسة الأنشطة وأن يكون لدي الطفل ملكات تحتاج الي اكتشاف من جديد، ويجري حاليا تقديم أعمال من اجل عمل تشكيل وجدان الطفل السيناوي.





ولفت محمود طبل مدير إدارة الخدمات التفافية بشمال سيناء، إلى أن مشروع قوافل الوديان بقرية الروضة، تم من خلاله عمل مسرحية حكاية بنت اسمها الروضة، وهي رسائل هادفة من خلال أعمال ثقافية تكسب الأطفال مهارات الإبداع والتميز في الأنشطة.



