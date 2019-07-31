نشرة الحوادث.. معلم يتحرش بطفلة أثناء الدرس .. شادي محمد يطالب بضبط سارقى شقته.. مقتل شاب بسبب الثأر في الجيزة

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، حوادث مأساوية ضمت بين طياتها محاكمات وجرائم قتل.
حبس مدرس هتك عرض طفلة أثناء درس خصوصي بشقتها بالإسكندرية
حبس مدرس هتك عرض طفلة أثناء درس خصوصي بشقتها بالإسكندرية
قررت نيابة الرمل أول بالإسكندرية، اليوم، الأربعاء، حبس مدرس ٤ أيام على ذمة التحقيقات في اتهامات وجهتها له بهتك عرض طفلة بالقوة أثناء إعطائها درسا خصوصيا بالشقة سكنها شرقي المدينة.
تعرف على التقرير الطبي لقاتل زوجته يوم الصباحية في المنوفية
أعلن مستشفى بنها الجامعي الذي استقبل المتهم محمد محمود، 29 عاما، المتهم بقتل عروسه يوم الصباحية، أن المتهم حالته مستقرة تماما، ومن الممكن لرجال الأمن ممارسة مهام عملهم لاستجوابه بخصوص القضية.
شادي محمد يقدم طلبا للنائب العام لضبط المتهمين في اقتحام وسرقة شقته
تقدم اليوم محامي لاعب الأهلي السابق شادي محمد بطلب للنائب العام المستشار نبيل احمد صادق، يحمل رقم 2164 بتاريخ 31 يوليو، بسرعة ضبط وإحضار المتهمين في واقعة اقتحام وسرقة شقة موكله بمدينة نصر.
مضروب بطلقة فى دماغه.. مقتل شاب داخل سيارته أمام حديقة الحيوان في الجيزة
تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، على ضبط المتهمين بقتل شاب ثلاثيني داخل سيارته بميدان النهضة بالقرب من كوبري الجامعة.
قاتلة ابني زوجها بالبحيرة : قلبى بيغلى لما اشوف طفل مع أمه.. صور و تفاصيل
"بحسد كل ام عندها اطفال قلبى بيغلى من جوه لما بشوفهم علشان كده قتلت ولاد جوزى وخلصت عليهم اشمعنى انا ما بخلفش " .. بهذه الكلمات المؤلمة اعترفت هناء قاتلة طفلى زوجها بالبحيرة بتفاصيل الجريمة التى ارتكبتها على مرحلتين
علقة موت.. حبس مهندس قتل زوجته ضربا لخلافات مع ضرتها فى أوسيم
أمرت نيابة أوسيم بحبس مهندس زراعي 4 أيام علي ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل زوجته الأولي لخلافات بينها وبين ضرتها.
تعرف على التقرير الطبي لقاتل زوجته يوم الصباحية في المنوفية
أعلن مستشفى بنها الجامعي الذي استقبل المتهم محمد محمود، 29 عاما، المتهم بقتل عروسه يوم الصباحية، أن المتهم حالته مستقرة تماما، ومن الممكن لرجال الأمن ممارسة مهام عملهم لاستجوابه بخصوص القضية.
شادي محمد يقدم طلبا للنائب العام لضبط المتهمين في اقتحام وسرقة شقته
تقدم اليوم محامي لاعب الأهلي السابق شادي محمد بطلب للنائب العام المستشار نبيل احمد صادق، يحمل رقم 2164 بتاريخ 31 يوليو، بسرعة ضبط وإحضار المتهمين في واقعة اقتحام وسرقة شقة موكله بمدينة نصر.
مضروب بطلقة فى دماغه.. مقتل شاب داخل سيارته أمام حديقة الحيوان في الجيزة
تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، على ضبط المتهمين بقتل شاب ثلاثيني داخل سيارته بميدان النهضة بالقرب من كوبري الجامعة.
قاتلة ابني زوجها بالبحيرة : قلبى بيغلى لما اشوف طفل مع أمه.. صور و تفاصيل
"بحسد كل ام عندها اطفال قلبى بيغلى من جوه لما بشوفهم علشان كده قتلت ولاد جوزى وخلصت عليهم اشمعنى انا ما بخلفش " .. بهذه الكلمات المؤلمة اعترفت هناء قاتلة طفلى زوجها بالبحيرة بتفاصيل الجريمة التى ارتكبتها على مرحلتين
علقة موت.. حبس مهندس قتل زوجته ضربا لخلافات مع ضرتها فى أوسيم
أمرت نيابة أوسيم بحبس مهندس زراعي 4 أيام علي ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل زوجته الأولي لخلافات بينها وبين ضرتها.