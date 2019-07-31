الرئيس السيسي: المواطن المصري خاض المعركة متحديا تبعات الإصلاح الاقتصادي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي :إن المواطن المصري خاض المعركة متحديا كافة تبعات الإصلاح الاقتصادي، مواجها كافة التحديات الإرهابية التي اعترضته.



وأضاف الرئيس خلال كلمته في ختام منتدي الشباب 2019،ة أن أبناء مصر الأبرار يظلون نموذجا مشرفا ومبهرا دائما للعالم، حيث كان الأول في مواجهة كافة التحديات الكبرى.



وشهد المؤتمر الوطني السابع للشباب، إتاحة الفرصة للشباب لعرض أفكارهم ورؤاهم الخاصة بالمشاركة في تنفيذها.



وعقد المؤتمر في حضور عدد من المؤسسات الكبرى والمنظمات الدولية، بالإضافة إلي رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني.



من ناحية أخرى، كرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، عددا من شباب خريجين الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة، وذلك ضمن جلسات مؤتمر الشباب السابع.