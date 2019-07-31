ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسي: المواطن المصري خاض المعركة متحديا تبعات الإصلاح الاقتصادي

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 11:31 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
خالد محيي الدين
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي :إن المواطن المصري خاض المعركة متحديا كافة تبعات الإصلاح الاقتصادي، مواجها كافة التحديات الإرهابية التي اعترضته.

وأضاف الرئيس خلال كلمته في ختام منتدي الشباب 2019،ة أن أبناء مصر الأبرار يظلون نموذجا مشرفا ومبهرا دائما للعالم، حيث كان الأول في مواجهة كافة التحديات الكبرى.

وشهد المؤتمر الوطني السابع للشباب، إتاحة الفرصة للشباب لعرض أفكارهم ورؤاهم الخاصة بالمشاركة في تنفيذها.

وعقد المؤتمر في حضور عدد من المؤسسات الكبرى والمنظمات الدولية، بالإضافة إلي رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني.

من ناحية أخرى، كرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، عددا من شباب خريجين الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة، وذلك ضمن جلسات مؤتمر الشباب السابع.

ترشيحاتنا

شاهد.. مجدي قفشة بـ فانلة الأهلي لأول مرة

أحمد موسى يكشف الزيادات الجديدة بـ رسوم مغادرة المطارات ..فيديو

يصيب أصابع القدم.. معلومات قد لا تعرفها عن النقرس

مؤتمر مرتضى منصور .. هاجم 20 شخصية وأعلن عن 10 صفقات نارية.. شاهد

أداها الرسول مرة واحدة في حياته.. عبادة تزيد رزقك وتغفر ذنوبك وتدخلك الجنة

ثعبان الطريشة القاتل في التجمع الخامس .. سماح أنور وشيرين رضا عن ظهوره: قتل الكلاب السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية زيد كرديه في أمريكا..عربي إستلهم سحر الفراعنة..والمصريون سر نجاحه

استدعاء عاجل لجيش بريطانيا بسبب الفيضانات..10 صور تكشف المأساة

هوس الأناقة الملكية.. طبيبة أسنان تملك خزانة ملابس كيت ميدلتون بـ 5000 دولار فقط