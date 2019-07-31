تشيلسي يواصل نتائجه الإيجابية ويتغلب على سالزبورج النمساوي 5-3 ودياً

فاز فريق تشيلسي الإنجليزي على سالزبورج النمساوي بنتيجة 5-3 في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير في النمسا، وذلك استعداد لبدء فعاليات الموسم الجديد ليواصل البلوز نتائجهم الإيجابية.





وجاءت أهداف تشيلسي بأقدام كريستيان بولسيتش "هدفين" في الدقائق 20 و28 وروز باركلي من ركلة جزاء في الدقيقة 23 وبيدرو في الدقيقة 57 وميتشي باتشواي في الدقيقة 88.





بينما سجل أهداف سالزبورج جيرمي أونجوين في الدقيقة 50 وتاكومي مينامينو في الدقيقتين 86 و90.





انتصار تشيلسي هو الرابع في المباريات الودية استعدادا للموسم الجديد، إذ فاز على سان باتريك الإيرلندي وبرشلونة وريدنج، وتعادل مع بوهيمانس الإيرلندي ويخسر من كواساكي فرونتال الياباني.



