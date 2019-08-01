ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. فتح باب التحويل بين المعاهد الأزهرية والمدارس العامة

الخميس 01/أغسطس/2019 - 01:00 ص
صدى البلد
محمد شحتة
أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، أنه سيتم فتح باب التحويل للطلاب من التربية والتعليم إلى الأزهر الشريف والعكس اعتبارًا من اليوم الخميس ولمدة شهر.

ويتم استلام الملفات من أولياء الأمور من الساعة الثامنة ونصف وحتى الساعة الحادية عشرة صباحًا، وتسليم الملفات لأولياء الأمور من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الساعة الواحدة ونصف، ولن يتم استلام طلبات تحويل بعد الساعة الحادية عشرة.

كما يتم تخصيص موظف لاستلام طلبات المرحلة الابتدائية، وموظف آخر لاستلام طلبات المرحلة الإعدادية، ولن يتم استلام الطلبات إلا من ولي الأمر بنفسه بعد التحقق من شخصيته، وعلى جميع أولياء الأمور إحضار بطاقة الرقم القومي وتكون سارية.

وينبغي على السيدات صاحبات الولاية على أبنائهن إحضار ما يفيد حقهن في الولاية التعليمية من المحكمة المختصة، وعلى السيدات الأرامل إحضار شهادة الوفاة أو ما يثبت ذلك.

ترشيحاتنا

آخر رجال تركي آل الشيخ يرحل عن بيراميدز.. رسميا

تسلم الاستغناء رسميًا.. الأهلي يضم محمد مجدي قفشة 5 سنوات

وقوع إصابات في حريق أكبر شركة نفط في العالم.. فيديو

مقتل حمزة بن لادن في ظروف غامضة

أخبار نادي الزمالك اليوم الأربعاء 31-7-2017 .. مرتضى منصور: الأهلي كسب الدوري بالسحر

هوس الأناقة الملكية.. طبيبة أسنان تملك خزانة ملابس كيت ميدلتون بـ 5000 دولار فقط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أبيض قصير.. نيرمين الفقي تتألق في أحدث ظهور لها

حكاية زيد كرديه في أمريكا..عربي إستلهم سحر الفراعنة..والمصريون سر نجاحه

استدعاء عاجل لجيش بريطانيا بسبب الفيضانات..10 صور تكشف المأساة