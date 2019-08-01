الأول فى العالم.. بلايستيشن 4 يبيع 100 مليون نسخة منذ إطلاقه

كشفت شركة سوني اليابانية العملاقة مصنعة منصة الألعاب الأشهر فى العالم بلايستيشن، أن منصة ألعابها الأحدث حاليًا PS4 قد باعت 100 مليون نسخة حول العالم منذ إطلاقها فى عام 2014.



وبحلول الربع الثانى من العام الجاري باعت المنصة الشهيرة 3.2 مليون وحدة، ليصل إجمالى مبيعات الجيل الرابع من أجهزة بلاى ستيشن لها الرقم الضخم.



ومن المتوقع أن يصدر الجيل الخامس من المنصة فى عام 2020، والذي سيحمل اسم PS5، والذي ينتظره عشاق بلايستيشن حول العالم.



وستدعم المنصة المنتظرة والأحدث فى تاريخ الشركة تقنية العرض بدقة 8K، والتي ستوفر تجربة لعب شبه حقيقية من قوة الجرافيك.