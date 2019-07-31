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رياضة

ديانج : الأهلي بوابتي لمنتخب مالي .. وأشعر بالفخر لوجودي بالقلعة الحمراء

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 11:39 م
أليو ديانج
أليو ديانج
محمد رشاد
أكد المالي أليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم النادي الأهلي أن اللعب للعملاق الأحمر فرصة لا تأتي لكل اللاعبين في إفريقيا، ولذلك كان من المستحيل أن يرفض العرض.

وقال ديانج في تصريحات لقناة النادي الأهلي :"كنت أتحدث مع عائلتي دائمًا عن اللعب في أوروبا، وطموحي كان الاحتراف الأوروبي، لكن عندما طلب الأهلي ضمي لم أتردد، لأنها فرصة كبيرة ونادرة، وأسعى لاستغلالها جيدًا ولإثبات أحقيتي بالاستمرار هنا، والآن عائلتي تشعر بالفخر لانتقالي لهذا النادي العريق".

وأضاف اللاعب المالي:"أعرف النادي الأهلي جيدًا، مسيرته في إفريقيا تتحدث عنه، كان مستحيلًا أن أرفض عرضه، وجودي هنا يساعدني على لفت نظر المنتخب المالي الأول، وأتمنى أن أكون إضافة كبيرة للفريق".

وتابع ديانج: "أشعر بالراحة والسعادة هنا في مصر، أشكر الجميع على هذا الترحاب، أحب الأجواء هنا، وأستمتع بالعمل مع الجهاز الفني واللاعبين، وسعيد بوجود هذا الجمهور الكبير خلف الفريق".

وأنهى متوسط ميدان الأهلي الجديد: "لا أواجه مشكلة في التأقلم هنا، وعلى الرغم من أنني أتحدث الفرنسية فقط، إلا أنني أفهم الإنجليزية أيضًا ولا توجد مشكلة في التواصل".

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