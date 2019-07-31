بني سويف يجدد تعاقد ميسي الصعيد لمدة موسمين

واصلت إدارة نادي بني سويف بقيادة علي محمد سليم، إتمام التجديد لبعض العناصر المميزة بصفوف الفريق للحفاظ على قوام الفريق.





ونجحت جهود مجلس الإدارة فى التوصل لاتفاق مع محمود عاطف " ميسي" صانع ألعاب الفريق للتجديد له، وضمان بقائه مع الفريق خلال الفترة المقبلة.





ووقع محمود عاطف ميسي على عقود التجديد لنادي بني سويف لمدة موسمين، ليضمن النادي تواجد اللاعبين لموسمين قادمين.





ويعد محمود عاطف من أبرز لاعبي الصعيد رغم قصر قامته حيث يمتاز بالسرعة والمهارة العالية، وإجادة تصويب الضربات الثابته، وفضل المجلس التجديد له خشية من رحيله مجانا بنهاية الموسم الجديد.



