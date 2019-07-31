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رياضة

بني سويف يجدد تعاقد ميسي الصعيد لمدة موسمين

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 11:42 م
بني سويف يجدد تعاقد
بني سويف يجدد تعاقد ميسي لمدة موسمين
مالك خالد
واصلت إدارة نادي بني سويف بقيادة علي محمد سليم، إتمام التجديد لبعض العناصر المميزة بصفوف الفريق للحفاظ على قوام الفريق.

ونجحت جهود مجلس الإدارة فى التوصل لاتفاق مع محمود عاطف " ميسي" صانع ألعاب الفريق للتجديد له، وضمان بقائه مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

ووقع محمود عاطف ميسي على عقود التجديد لنادي بني سويف لمدة موسمين، ليضمن النادي تواجد اللاعبين لموسمين قادمين.

ويعد محمود عاطف من أبرز لاعبي الصعيد رغم قصر قامته حيث يمتاز بالسرعة والمهارة العالية، وإجادة تصويب الضربات الثابته، وفضل المجلس التجديد له خشية من رحيله مجانا بنهاية الموسم الجديد.

وينضم محمود عاطف لكتيبه اللاعبين الذى قام نادي بني بالتجديد لهم أمثال معتز محروس ومصطفي الصفتي وحسام عيسي وكريم أشرف وعبدالواحد عبدالعزيز ومحمد على صادق.

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