مسئول أمريكي يهين ظريف.. ويؤكد: لازلنا منفتحين على التفاوض مع إيران

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية توقيع عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.



وبحسب "رويترز"، قال مسئول أمريكي اليوم الأربعاء إن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تغلق الباب أمام محادثات نووية محتملة مع إيران بفرضها عقوبات على وزير خارجيتها محمد جواد ظريف الذي لا تعتبره صانع قرار مهما.



وأضاف أن أمريكا لا تعتبر ظريف نقطة الاتصال الرئيسية في المحادثات النووية المحتملة، وسترغب في التواصل مع شخص له دور كبير في صنع القرار.



وتقضي العقوبات بمصادرة أي اصول لدى ظريف في الولايات المتحدة، ومنعه من الدخول إليها أو التعامل مع أي مؤسسة مالية أمريكية.



