بعد أمريكا والسعودية والإمارات والبحرين..المركزي البرازيلي يخفض سعر الفائدة

خفض البنك المركزي البرازيلي سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى قياسي منخفض عند 6.0 في المئة اليوم الأربعاء، وهو أول خفض لتكاليف الاقتراض منذ مارس 2018.



وصوتت لجنة السياسة النقدية بالبنك والمؤلفة من تسعة أعضاء بالإجماع بالموافقة على خفض سعر الفائدة (سليك) بمقدار 50 نقطة أساس.



ويأتي ذلك بعد قرار مماثل من بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي، والذي تبعته البنوك المركزية للسعودية والإمارات والبحرين.