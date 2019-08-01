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محافظات

مستقبل وطن المنيا يستعد لإطلاق دوري كرة القدم

الخميس 01/أغسطس/2019 - 08:10 ص
صدى البلد
ايمن راضى راضى
عقد حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا برئاسة النائب علاء السبيعى أمين المحافظة اجتماعا بمقر الحزب الرئيسي لمناقشة الاستعدادات النهائية لدوري مستقبل وطن المقرر انطلاقه مطلع شهر أغسطس بإشراف أمانتي الشباب والعمل الجماهيري بالحزب، تحت شعار "خلى موهبتك تتكلم".

تناول أمين شباب المحافظة خلال الاجتماع الذي حضره وليد عبد القوى أمين التنظيم بالمحافظة ، والدكتور احمد سيد التلاوى أمين الشباب بالمحافظة ، وعلاء قدرى الأمين المساعد لأمانة العمل الجماهيري ، ومحمد كيلانى امين التقييم والمتابعة بالمحافظة ، وحسام زيدان القائم بأمانة إعلام المحافظة، وبعض أمناء مراكز وأقسام مستقبل وطن بالمحافظة ، وعدد من أمناء الشباب والعمل الجماهيري بالمراكز الاستعدادات لبدء الموسم الثاني من دورى مستقبل وطن بالمحافظة وقام باستعراض أهم بنود لائحة دوري مستقبل وطن ، والقواعد المنظمة ، ومستويات الدوري ، ومهام الأمانات ، ونماذج التسجيل بالدوري والجوائز وأسس تنسيقه و شروطه والتأكيد على انطلاق الدوري في كافة المراكز والأقسام. 

وقام وليد عبد القوى أمين تنظيم المحافظة بالرد على استفسارات الحضور ، واكد إن الحزب يولي اهتماما خاص بالشباب ويدعم ويشجع مشاركتهم بالرياضة ، وان ذلك يأتي استكمالا لرؤية الحزب التي يتبناها بأهمية دور الشباب، باعتبارهم قادة المستقبل

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