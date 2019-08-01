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أخبار العالم

أحدها يهدد أوروبا.. تعرف على مصانع الصواريخ الإيرانية الأساسية

الخميس 01/أغسطس/2019 - 01:18 ص
صاروخ باليستي إيراني
صاروخ باليستي إيراني
أحمد قاسم
زعمت السلطات الإيرانية، يوم الجمعة الماضي، بأنها أجرت تجربة إطلاق صاروخ من طراز "شهاب-3"، لدواعٍ دفاعية، الأمر الذي جعل الغرب يترصد للقوة العسكرية الإيرانية. 

ونشرت صحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية تفاصيل هامة من مركز "التهديد النووي"، وتبين أن لإيران 6 مراكز أساسية لتصنيع الصواريخ، تعمل جميعها في الوقت الحاضر.

وقالت صحيفة "ديلي إكسبرس" إن هناك مركزين في الجنوب واحد في سنجار والآخر في شيتاز، ويبعدان مئات الكيلومترات عن سواحل الخليج العربي.

كما أن هناك مصنعًا في أصفهان، ويتم أيضًا تصنيع المقاتلات الحربية، بينما تكتب الأبحاث في حمدان، شمال غرب إيران، بالقرب من الحدود العراقية.

لا أن الاهتمام الأبرز للعالم الغربي يكمن في العاصمة طهران، فهناك مصنعان للصواريخ، إضافة إلى 6 مصانع للذخائر و3 مراكز تدريب للقتال الجوي والدفاعي.

ويعتقد أن يكون لصاروخ شهاب-3 مدى يصل إلى 200 كلم، وبالتالي فهو لا يهدد إسرائيل فقط، بل قد يصل إلى دول أوروبية، مثل رومانيا.

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