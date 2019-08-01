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اقتصاد

يصل لـ 750 ألف جنيه.. بنك القاهرة يمنح قروضا بتسهيلات.. اعرف الشروط

الخميس 01/أغسطس/2019 - 01:41 ص
بنك القاهرة
بنك القاهرة
أحمد عبد القوى - ميس رضا
يقدم بنك القاهرة لعملائه قروض التمويل بإجراءات ميسرة سواء لموظفي الجهات الحكومية أو القطاع الخاص ويختلف حد التمويل فيها حيث يصل لـ 750 ألف جنيه.

قرض بنك القاهرة لموظفي الجهات الحكومية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام

الشروط:
أن يكون الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاما.
مدة التمويل تتراوح من 6 أشهر حتى 120 شهرا.
الحد الأدنى للدخل الشهرى 300 جنيه.
الحد الأقصى للتمويل للمحول رواتبهم 500 ألف جنيه.


قرض الأعمال الشخصي
الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاما.
الحد الأقصى للتمويل 400 ألف جنيه.
مدة التمويل تصل إلى 60 شهرا.


تمويل شخصي لموظفى القطاع الخاص
الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاما.
الحد الأدنى للدخل الشهرى 1000 جنيه.
الحد الأقصى للتمويل للمحول رواتبهم 750 ألف جنيه.
مدة التمويل تتراوح من 6 شهور حتى 84 شهرا في حالة تحويل الراتب على البنك.


تمويل شخصي لموظفى البنوك
الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاما.
الحد الأدنى للدخل الشهرى 2000 جنيه.
الحد الأقصى للتمويل 500 ألف جنيه.
مدة التمويل تتراوح من 6 شهور حتى 60 شهرا

تمويل شخصى لعضوية الأندية
يمكن الحصول على قرض لسداد قيمة اشتراكات الأندية وفق الشروط التالية:
الحد الأقصى للتمويل 90% من قيمة العضوية.
مدة التمويل تصل إلى 72 شهرا.

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