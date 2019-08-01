يصل لـ 750 ألف جنيه.. بنك القاهرة يمنح قروضا بتسهيلات.. اعرف الشروط

بنك القاهرة





يقدم بنك القاهرة لعملائه قروض التمويل بإجراءات ميسرة سواء لموظفي الجهات الحكومية أو القطاع الخاص ويختلف حد التمويل فيها حيث يصل لـ 750 ألف جنيه.قرضلموظفي الجهات الحكومية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العامالشروط:أن يكون الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاما.مدة التمويل تتراوح من 6 أشهر حتى 120 شهرا.الحد الأدنى للدخل الشهرى 300 جنيه.الحد الأقصى للتمويل للمحول رواتبهم 500 ألف جنيه.قرض الأعمال الشخصيالحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاما.الحد الأقصى للتمويل 400 ألف جنيه.مدة التمويل تصل إلى 60 شهرا.تمويل شخصي لموظفى القطاع الخاصالحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاما.الحد الأدنى للدخل الشهرى 1000 جنيه.الحد الأقصى للتمويل للمحول رواتبهم 750 ألف جنيه.مدة التمويل تتراوح من 6 شهور حتى 84 شهرا في حالة تحويل الراتب على البنك.تمويل شخصي لموظفى البنوكالحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاما.الحد الأدنى للدخل الشهرى 2000 جنيه.الحد الأقصى للتمويل 500 ألف جنيه.مدة التمويل تتراوح من 6 شهور حتى 60 شهراتمويل شخصى لعضوية الأنديةيمكن الحصول على قرض لسداد قيمة اشتراكات الأندية وفق الشروط التالية:الحد الأقصى للتمويل 90% من قيمة العضوية.مدة التمويل تصل إلى 72 شهرا.