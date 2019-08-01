نشرة الفن.. عادل إمام يظهر بعد شائعة وفاته.. نجم مسرح مصر يغازل نرمين الفقي.. كارول سماحة تدعم مشروع ليلى

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:
دنيا عبدالعزيز توجه رسالة مؤثرة للراحل فاروق الفيشاوي
نشرت الفنانة دنيا عبدالعزيز صورة جديدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، وظهرت دنيا برفقة الفنان الراحل فاروق الفيشاوى.
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أحمد الفيشاوي يستعيد ذكرياته مع والده بعد رحيله
نشر الفنان أحمد الفيشاوى عبر حسابه على إنستجرام فيديو نادرًا له وهو صغير، يجمعه بوالده الراحل الفنان فاروق الفيشاوي، ونجله عمر.
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أشرف ذكى يهدد: سأرد على مواقع نشرت خبرا عن وفاة عادل إمام على لسانى بهذه الطريقة
استنكر الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بشدة بالغة قيام عدد من المواقع الإلكترونية محدودة الانتشار، بنشر أخبار كاذبة تتعلق بالفنانين والأسرة الفنية، مشيرا إلى أن بعضا من هذه المواقع نشرت تصريحات كاذبة وملفقة على لسانه تدعي وفاة الفنان الكبير عادل إمام.
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نجم مسرح مصر يغازل نرمين الفقي.. والأخيرة تتجاهله
قام الفنان مصطفى خاطر بالتعليق على أحدث صور الفنانة نرمين الفقي، عبر تطبيق انستجرام، التي سبق ونشرتها قبل ساعات وظهرت فيها ترتدي الهوت شورت خلال أجازتها الصيفية بأحد المصايف.
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كارول سماحة تدعم مشروع ليلى رغم اعتراض المقدسات المسيحية
نشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، 3 تغريدات لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ساندت بها فريق «مشروع ليلى»، بعد قرار منع حفل غنائي لهم في لبنان كان مقررا إقامته بتاريخ 9 أغسطس.
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بعد شائعة وفاته.. شاهد عادل إمام في أحدث ظهور له
تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة حديثة للزعيم عادل إمام في أحدث ظهور له، داخل منزله، وذلك بالتزامن مع الشائعات الواسعة التي ترددت حول وفاته.
وللمزيد من التفاصيل؛ اضغط هنا
دنيا عبدالعزيز توجه رسالة مؤثرة للراحل فاروق الفيشاوي
نشرت الفنانة دنيا عبدالعزيز صورة جديدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، وظهرت دنيا برفقة الفنان الراحل فاروق الفيشاوى.
وللمزيد من التفاصيل؛ اضغط هنا
أحمد الفيشاوي يستعيد ذكرياته مع والده بعد رحيله
نشر الفنان أحمد الفيشاوى عبر حسابه على إنستجرام فيديو نادرًا له وهو صغير، يجمعه بوالده الراحل الفنان فاروق الفيشاوي، ونجله عمر.
وللمزيد من التفاصيل؛ اضغط هنا
أشرف ذكى يهدد: سأرد على مواقع نشرت خبرا عن وفاة عادل إمام على لسانى بهذه الطريقة
استنكر الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بشدة بالغة قيام عدد من المواقع الإلكترونية محدودة الانتشار، بنشر أخبار كاذبة تتعلق بالفنانين والأسرة الفنية، مشيرا إلى أن بعضا من هذه المواقع نشرت تصريحات كاذبة وملفقة على لسانه تدعي وفاة الفنان الكبير عادل إمام.
وللمزيد من التفاصيل؛ اضغط هنا
نجم مسرح مصر يغازل نرمين الفقي.. والأخيرة تتجاهله
قام الفنان مصطفى خاطر بالتعليق على أحدث صور الفنانة نرمين الفقي، عبر تطبيق انستجرام، التي سبق ونشرتها قبل ساعات وظهرت فيها ترتدي الهوت شورت خلال أجازتها الصيفية بأحد المصايف.
وللمزيد من التفاصيل؛ اضغط هنا
كارول سماحة تدعم مشروع ليلى رغم اعتراض المقدسات المسيحية
نشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، 3 تغريدات لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ساندت بها فريق «مشروع ليلى»، بعد قرار منع حفل غنائي لهم في لبنان كان مقررا إقامته بتاريخ 9 أغسطس.
وللمزيد من التفاصيل؛ اضغط هنا
بعد شائعة وفاته.. شاهد عادل إمام في أحدث ظهور له
تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة حديثة للزعيم عادل إمام في أحدث ظهور له، داخل منزله، وذلك بالتزامن مع الشائعات الواسعة التي ترددت حول وفاته.
وللمزيد من التفاصيل؛ اضغط هنا