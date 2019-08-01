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محافظات

فودة يهنئ القيادات الأمنية الجديدة بجنوب سيناء

الخميس 01/أغسطس/2019 - 06:34 ص
اللواء خالد فودة
اللواء خالد فودة
ايمن محمد
استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، القيادات الأمنية بمكتبه بشرم الشيخ حيث هنأ اللواء محمد خريصة، بعد تعيينه مديرا لأمن جنوب سيناء، وهنأ كل القيادات الأمنية التي تولت المسئولية بجنوب سيناء متمنيا لهم التوفيق، مطالبا ببذل المزيد من الجهد خصوصا ان شرم الشيخ تستعد لـ انعقاد عدة مؤتمرات كبرى في الثلث الأخير من العام الجاري.

وأشاد اللواء خالد فودة، بالقيادات الامنية السابقة وقدم لهم الشكر لما بذلوه من جهد وتمني لهم التوفيق في مواقعهم الجديدة مشيدا بالدور الذي تقوم به الشرطة بجنوب سيناء وتعاونها مع الاجهزة التنفيذية والشعبية وأهالي المحافظة وبدو جنوب سيناء.

وقام اللواء خالد فودة، بتقديم درع المحافظة للواء محمد خريصة، مدير الأمن واللواء مدحت السقا مدير المباحث الجنائية بجنوب سيناء سابقا تقديرا لدوره البارز، كما قدم ميداليات المحافظة للقيادات الشرطية الجديدة.

كان ذلك بحضور اللواء نادر عشماوي، السكرتير العام، والقيادات التنفيذية وبعض وعواقل جنوب سيناء، وبعض رجال الأعمال.
فودة يهنئ القيادات الأمنية الجديدة بجنوب سيناء
فودة يهنئ القيادات الأمنية الجديدة بجنوب سيناء

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