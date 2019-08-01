مدرب وطني لـ المنتخب.. كيف رد الرئيس على أسئلة المصريين بشفافية ؟

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في جلسة "اسأل الرئيس" في إطار فعاليات المؤتمر الوطني للشباب الذي عُقد في العاصمة الإدارية الجديدة.





ورد الرئيس السيسي على أحد الأسئلة الخاصة بتأخر قانون المحليات الجديد، وقال إن المجالس المحلية تقوم بدور كبير في المراقبة مع الحكومة في كل دول العالم، مؤكدًا حرص الدولة على عقد انتخابات المحليات في أسرع وقت ممكن كي تقوم بمهامها، مشيرًا إلى أن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون المحليات في دورة مجلس النواب القادمة؛ تمهيدًا لإقراره وعقد الانتخابات بعد ذلك.





وأكد الرئيس السيسي أن الشباب سيكون لهم دور كبير في المحليات، كما أنه يجب اختيار المجالس بشكل جيد؛ لأنها ستساعد في عملية الإصلاح الإداري، ونسعى لإجراء انتخابات المحليات آخر العام عقب إقرار القانون لو أمكن ذلك.





وأجاب الرئيس السيسي عن أحد الأسئلة الخاصة عن الدور المتوقع لمجلس الشيوخ، موضحًا أن مجلس الشيوخ ستتواجد به الخبرات للمساهمة في عملية النهضة التي تقوم بها الدولة المصرية.





وحول ارتفاع أسعار الوقود، رد الرئيس السيسي بأن هذا لا يعود لما يحدث في منطقة الخليج فقط، بل الأمر يتعلق كذلك بحجم الطلب عليه، مشددًا علي أن مصر تسعى لتأمين حجم معين الطاقة كي تستطيع تأمين سعره.





وأجاب الرئيس السيسي على أحد الأسئلة الخاصة بنتائج عملية الإصلاح الاقتصادي، حيث قال إن نجاح الإجراءات الاقتصادية يعود للشعب المصري الذي تحمل الإجراءات، مشددًا على أن نهاية خطة الإصلاح الاقتصادي ستنتهي بنهاية العام الحالي وفق الالتزام الذي قطعته مصر علي نفسها.





وأكد الرئيس السيسي أن ذلك لا يعني أن عمليات الإصلاح ستتوقف، مشيرًا إلى أن هناك مشاكل كبيرة في قطاعات عديدة والإصلاح واجب بما في ذلك قطاع الإعلام، حيث إن الإصلاح الاقتصادي امتد إلى المنظومة الإعلامية في مصر، وأثبت الإصلاح الاقتصادي للإعلام حجم التفاوت بين المصروفات والإيرادات.





وبلغت المصروفات أكثر من ٦ مليارات جنيه أمام ايرادات أقل من ٣ مليارات جنيه، والدولة تتحرك في الإصلاح الاقتصادي وإصلاح المحتوى الإعلامي، وسيكون المحتوى أفضل كثيرا خلال العامين المقبلين.





ورد الرئيس السيسي على أحد الأسئلة الخاصة بدور الدولة في تنمية الثقافة والفنون والإبداع للمواطن، حيث أوضح الرئيس أن الدولة مهتمة بمواكبة العصر، ومصر ستكون خلال عامين ثلاثة في مكان أفضل مما هي فيه الآن في قطاع الإعلام.





وشدد الرئيس السيسي على أن الشق الثقافي الفكرى والإنساني هناك تحرك كبير فيه وسيشهد نقلة حقيقية خلال الفترة المقبلة، مشددا علي أن كل قطاعات الدولة المصرية كانت تعاني الفترة الماضية ، ولكن نقطة الانطلاق بدأت وهناك تطور بدأ يحدث.





وكشف الرئيس السيسي عن أنه تم إنشاء عدد من المسارح الجديدة وهذا جهد الدولة تبذله، ، كما أنه يتم تنفيذ اكبر مدينة للثقافة والفنون في العالم تشهد مسارح وأوبرا ومتاحف ومعارض لكل ما يخص الثقافة والتراث المصري، كما سيتم الانتهاء من أكبر مدينة للثقافة والفنون في العالم منتصف ٢٠٢٠ في العاصمة الجديدة بالإضافة لمدينة فنون وثقافة أخرى في العلمين الجديدة لإطلاق سبل إتاحة الإبداع الفني للجميع.





وتحدث الرئيس عن الشباب والرياضة حيث أكد السيسي أن مصر بها وزراء مخلصون في عملهم ويبذلون أقصى ما في وسعهم، موجها رسالة لوزير الرياضة بضرورة الانتقاء الجيد والفرز الجيد في الاختيار، وأن كرة القدم والرياضة عموما شهدت حالة من عدم الاستقرار بداية من ٢٠١١، وكرة القدم صناعة كبيرة.





وأشار الرئيس على أن مصر استفادت كثيرا من تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية، موجها الشكر للقائمين على التنظيم وتم الاستفادة في مناحٍ عديدة مثل موضوع تذكرتي، وهناك جهد كبير تم وهذا الأمر سيسهم في عودة الجماهير مرة أخرى للمدرجات والأمر أصبح أكثر يسيرًا مما سبق والأمر متروك لوزارة الرياضة.





وطالب الرئيس السيسي خلال رده على أحد الأسئلة بأن يتم إعطاء فرصة للمدربين المصريين لقيادة المنتخب الوطني لكرة القدم، ونوه الرئيس بأنه حان الوقت كي يكون لدى مصر منتخب قوى لكرة القدم النسائية، موضحا أن الفرد إذا أراد النجاح فعليه التجرد في الاختيار والانتقاء.





وردا علي سؤال اكتشافات الغاز المتوسط والصراعات القائمة عليه قال الرئيس أنه منذ أيام كان هناك اجتماع مع دول شرق المتوسط وتمت مناقشة هذا الأمر سواء كان لمعالجة الغاز أو تسهيل انتقاله كما أننا نجتمع مع دول الأصدقاء للاستفادة من خبراتهم.





وأضاف الرئيس أنه لدينا ٨٢ اكتشاف للغاز وحققنا خلال الفترة الماضية اكتشاف حوالي ١٠٠ مليون قدم استطاعت تحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض، ومنتدى الغاز القائم ومقره مصر ونستطيع التعاون مع دول المنتدي في مجال الغاز ونحن نحتاج إلى الاجتهاد وليس لدينا مشكله في قطاع الغاز".





وقال الرئيس أن هناك مبادره استحدثت لمبادرة أسأل الرئيس وهي "شارك الرئيس" وهي عبارة عن توجيه الأسئلة للمواطنين "ماذا تفعل إن كنت رئيس؟" وتم عرض تقرير تلفزيوني خاص بالأسئلة التي طرحها المواطنون في مجالات عديدة كالتعليم والاقتصاد وفرص العمل والقضاء علي البطاله والسكه الحديد والمواصلات وإعادة تدوير المخلفات".





وعقب الرئيس علي فكره "شارك الرئيس" أن أسئلة المواطنين ليست ببعيده عن ما يتم مناقشته في جلسه أسأل الرئيس وتابع أن مشكله التعليم مشكله اساسيه لابد من توافر موارد لها فتطوير الجامعات تحتاج أكثر من ٨٠٠ مليون جنيه.





وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تطوير التعليم وذلك ردا على أحد الأسئلة، حيث شدد الرئيس على أنه لا يتم منح تصريح لإقامة الجامعات إلا إذا توافر لديها توأمه مع جامعة مماثلة أجنبية مثل جامعة زويل وجامعة الجلالة والملك سلمان ، قائلا: "نتكلم في استثمارات بعشرات المليارات حتي نستطيع بناء البنية التحتية لها هذا بعيدا عن آليات تشغيلها وبدأنا بكلية الطب بنظام مميكن من الدراسة وحتي اجتياز الامتحانات ومعرفة النتيجة للطالب بنفس اللحظة التي يختبر فيها".









وتابع الرئيس "إن تغيير منظومه التعليم تحتاج الي تحديث ٢٥٠ الف فصل دراسي وتأهيل المدرسين مما سيكلف الدولة المليارات لأننا نحتاج أكثر من ٥٥ ألف مدرسة لابد من رفع كفاءتها بإعادة إصلاح وتجديد هذه المدارس بنسبة ١٠٪؜ من قيمه المبنى ، فالدولة تعمل في إطار قدراتها، وإمكانياتها".





وعن القمامة المنتشرة في الشوارع والأحياء وتعامل الدولة المصرية مع هذا الملف ، رد الرئيس على ذلك السؤال حيث أوضح أن علاج مخلفات المصانع والمنازل يحتاج إلى موارد لإعاده تدوير حوالي ٢٦ مليون طن في السنة ولابد من تغيير منظومة المباني السكنيه فالقاهرة وحدها تحتاج اكثر من مليار جنيه ونستطيع تطبيقها في المناطق السكنية الحديثة .



