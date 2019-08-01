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أخبار البلد

تعرف على أهم ما جاء بجلسة اسأل الرئيس

الخميس 01/أغسطس/2019 - 12:45 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
محمد عبد المنعم
نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي عبر موقع "فيسبوك"، أبرز ما جاء في جلسة "اسأل الرئيس" في المؤتمر الوطني الدورى السابع للشباب بالعاصمة الإدارية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

وجاءت كالتالي

= نسعى لتفعيل دور المحليات لأن اختيار أعضاء المجالس المحلية سيساهم بشكل كبير في عملية التطوير التي نقوم بها 
= أتمنى أن يقوم البرلمان بالنظر إلى قانون المحليات في دورة انعقاده المقبلة
= مجلس الشيوخ يعتمد في الأساس على عنصر الخبرة والذي يتوافر في الإنسان بعد فترة من العمر ولا يتوافر في مرحلة الشباب
= تطور الصراع بين إيران وأمريكا إلى التدخل العسكري سيؤثر بشكل كبير على الشرق الأوسط
= نحن كدولة نسعى دائمًا للحلول السلمية البعيدة عن الشكل العسكري
= إجراءات الإصلاح الاقتصادي ستنتهي هذا العام لكن الإصلاح في حد ذاته مستمر ولن يتوقف
= نتحرك بشكل فعلي إلى الأمام في كل المجالات لكن تلك الحركة تحتاج إلى الوقت حتى تظهر
= الإرادة تصنع كل شيء وأعدكم أن نحقق ما نتمناه في كل المجالات
= آليات العمل الصحيحة هي التي تصنع الفارق الحقيقي بين الدول المتقدمة ودول العالم الثالث
= رغم هزيمتنا في كأس الأمم الإفريقية إلا أننا استفدنا بشكل كبير من عملية التنظيم المشرفة
= لن نسمح بمجاملات في أي قطاع من القطاعات ولن نتهاون إذا حدث ذلك
- حققنا إنجازات عديدة في مجال الغاز الطبيعي خلال الفترة الماضية، جعلتنا نصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي.
- أولى خطوات إصلاح التعليم الجامعي كانت التوأمة بين الجامعات المصرية الجديدة والجامعات ذات التصنيف المرتفع في العالم
- تطوير ملف النقل يحتاج إلى مليارات الجنيهات لكننا قطعنا شوطًا كبيرًا به ستظهر نتائجه خلال العامين المقبلين
- نحتاج إلى أن العمل أكثر وبالعمل وحده سنستطيع أن نتجاوز كل الظروف الصعبة
- نعمل على قدمًا وساق حتى أنه ليس لدينا وقت لافتتاح المشاريع المُنجزة خلال الفترة الماضية
تعرف على أهم ما جاء بجلسة اسأل الرئيس
تعرف على أهم ما جاء بجلسة اسأل الرئيس
تعرف على أهم ما جاء بجلسة اسأل الرئيس

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