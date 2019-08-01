المصري يحصل على توقيع محمد زكريا شيكا لـ 4 مواسم

نجح مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية وبعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن ايهاب جلال في الحصول على توقيع اللاعب محمد زكريا “شيكا” لاعب فريق فاركو لأربعة مواسم تبدأ من الموسم المقبل 2020/2019 وحتى نهاية موسم 2023/2022.
جاءت الصفقة بعد الحصول على خدمات اللاعب لمدة موسم على سبيل الإعارة بنية البيع النهائي وهو ما تم الاتفاق عليه في التعاقد الذي أتمته لجنة التعاقدات بمجلس إدارة المصري
يذكر أن شيكا يبلغ من العمر 26 عامًا وهو من ناشئي نادي الإسماعيلي قبل أن ينتقل لصفوف كهرباء الاسماعيلية ومنه لصفوف الانتاج الحربي والذي نجح معه في الصعود للدوري الممتاز قبل أن يحط الرحال في صفوف الشرقية للدخان ومنه لصفوف جمهورية شبين والذي قدم معه افضل مواسمه لينتقل لصفوف فاركو السكندري قبل أن يتم إعارته لصفوف انبي