المصري يحصل على توقيع محمد زكريا شيكا لـ 4 مواسم

نجح مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية وبعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن ايهاب جلال في الحصول على توقيع اللاعب محمد زكريا “شيكا” لاعب فريق فاركو لأربعة مواسم تبدأ من الموسم المقبل 2020/2019 وحتى نهاية موسم 2023/2022.





جاءت الصفقة بعد الحصول على خدمات اللاعب لمدة موسم على سبيل الإعارة بنية البيع النهائي وهو ما تم الاتفاق عليه في التعاقد الذي أتمته لجنة التعاقدات بمجلس إدارة المصري



