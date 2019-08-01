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أسامة كمال: الرئيس السيسي حرك عجلة القيادة.. وأضاف لمصر الإنجازات

الخميس 01/أغسطس/2019 - 01:12 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
محمد القاضي
قال الإعلامي أسامة كمال، إن مصر تصنع تاريخها وشعبها هو البطل الحقيقي، كما أكد الرئيس السيسي خلال فعاليات المؤتمر الوطنى السابع للشباب، الذي انعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف أسامة كمال، خلال تقديمه برنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، «الرئيس السيسى أضاف إلى تاريخ مصر إنجازات كان يصعب تحقيقها مع أى قائد آخر، والنهارده القوات المسلحة سواء من حيث التسليح العسكرى أو الكفاءة المدنية في حتة تانية خالص».

وأكد أسامة كمال «كل شاب وبنت بيشاركوا، مشاركتهم هتساعدهم فى تغيير مستقبلهم وبالتالي هيساعدهم فى تغيير تاريخهم».

وأوضح أسامة كمال «الرئيس السيسى مواطن من النوع المحرك لعجلة التاريخ، وزى ما قلت هدفه اتخاذ قرارات مصيرية مستقلة».

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