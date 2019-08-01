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أسامة كمال: مؤتمر الشباب كلل بالنجاح.. والمصريون لن يرضوا إلا بـ المجد

الخميس 01/أغسطس/2019 - 04:38 ص
مؤتمر الشباب
مؤتمر الشباب
محمد القاضي
قال الإعلامى أسامة كمال، المؤتمر الوطني السابع للشباب، الذى انعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، كلل بالنجاح بفضل التوصيات الأخيرة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أسامة كمال، خلال تقديمه برنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن المؤتمر تضمن أكثر من لافتة إيجابية، وخاصة تكريم الرئيس السيسى منتخب شباب اليد.

وأكد أسامة كمال، أن الرئيس السيسى يولى أهمية كبيرة بالشباب، بفضل المؤتمرات الوطنية، ونماذج المحاكاة.

وأوضح أسامة كمال أن المصريين لن يرضوا بدون المجد بديلًا، كما أكد الرئيس السيسى فى كلمته بالجلسة الختامية للمؤتمر، متابعا «الشعب الآن يريد جنى الثمار، والرئيس فخور بما تحقق فى العاصمة الإدارية، وقدر مصر مواجهة التحديات بسبب موقعها الجغرافى».

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