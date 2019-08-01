أسباب غير متوقعة وراء الإصابة بـ النقرس.. أطعمة لا تكثر منها

يحدث النقرس عندما تتراكم بلورات البول في مفصلك، مما يسبب التهابًا وألمًا شديدًا والذي يدل على إصابتك بالنقرس، ويمكن أن تتشكل بلورات اليورات عندما يكون لديك مستويات عالية من حمض اليوريك في دمك.





وينتج جسمك حمض اليوريك عندما ينهار البيورين، ويتم العثور على المواد بشكل طبيعي في جسمك، إلا أنه عند زيادتها يصيب جسمك أعراض النقرس، وفقا لما جاء في موقع "مايو كلينك" الطبي.





وتوجد البيورينات أيضًا في بعض الأطعمة، مثل شرائح اللحم واللحوم العضوية والمأكولات البحرية، الأطعمة الأخرى التي تحتوي على نسب عالية من حمض اليوريك، مثل المشروبات الكحولية ، وخاصة البيرة ، والمشروبات المحلاة بسكر الفاكهة (الفركتوز).



