طريقة عمل كفتة بالجبنة

الكفتة بالجبنة من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها وتحضيرها بأسهل الخطوات على طريقة الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ.
مقادير كفتة بالجبنة
كباية عيش فينو
2 بيض
لبن
ثوم مفروم
بصل مبشور
نصف كيلو لحم مفروم
ريحان
زعتر
جبنة موتزاريلا مبشورة
جبنة فلمنك مبشور
بقدونس مفروم
صوص كفتة بالجبنة
زيت زيتون
بصل مفروم
ثوم مفروم
1 لتر عصير طماطم
طماطم مبشورة
زعتر
ريحان
ملح
فلفل أسود
جبنة موتزاريلا وفلمنك مبشور
ريحان
للتقديم ارز ابيض
طريقة تحضير كفتة بالجبنة
* توضع اللحمة في الكبة مع البصل و الثوم والزعتر والريحان والبيضتين وملح وفلفل وبقدونس وجبنة موتزاريلا وفلمنك وقلب العيش الفينو وتضرب جيدا
* يوضع زيت في الطاسة تكور الكفتة وتشوح في الزيت
* تجنب الكفتة ويوضع في الطاسة ملعقة زيت وبصل وثوم ورشة سكر زعتر وريحان ملح وفلفل وطماطم مبشوره تقلب جيدا ثم يضاف عصير الطماطم وتترك حتى تنضج
* توضع في حلة الجبنة الموتزاريلا والفلمنك و ربع ملعقه من اللبن وملعقة دقيق وتقلب على النار حتى تتماسك
* ترص الكفتة في طبق تقديم وتوضع الجبن على البقدونس على الوجه