إحدى خريجات البرنامج الرئاسي تكشف تفاصيل عمل مبادرة حياة كريمة

كشفت آية عمر، إحدى خريجات الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، وإحدى المتطوعين فى مبادرة "حياة كريمة"، عن تفاصيل أعمال المبادرة.





وقالت آية عمر إحدى خريجات البرنامج الرئاسي ، خلال حوارها مع الإعلامي "أسامة كمال" ببرنامج "مساء دي إم سي" المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، إن المبادرة تهدف إلى التغيير والتطوير وتجميع مؤسسات المجتمع المدنى والجهات التنفيذية القائمة على المبادرة لتوحيد كل جهود المجتمع.





وأوضحت آية عمر إحدى خريجات البرنامج الرئاسي، أن هذه التحركات هدفها تحقيق أهداف مبادرة حياة كريمة، وسد الفجوات التنموية، والاستثمار فى البشر، والتأثير فى المواطن البسيط.





وأشارت آية عمر إحدى خريجات البرنامج الرئاسي إلى أنه يوجد 277 قرية أكثر احتياجًا فى مصر حتى الآن، وتطويرهم ينقسم لثلاث مراحل، ليكون الفقر أقل من 50% وتم البدء فى المرحلة الأولى منذ 6 أشهر.