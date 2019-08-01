حققت جزءا كبيرا من أحلامي.. مجدي قفشة يعقب على الانضمام للأهلي

أعرب مجدي قفشة نجم فريق بيراميدز المنضم حديثًا لفريق النادي الأهلي، عن سعادته بانضمامه للمارد الأحمر، مؤكدًا أنه حقق جزءًا كبيرًا من أحلامه وسيبذل قصارى جهده لتقديم أداء رائع.





وكتب مجدي قفشة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، "الحمدلله اليوم حققت جزءًا من حلمي بانضمامي للنادي الأهلي، ويتبقى جزء تحقيق للألقاب والبطولات مع النادي الذي اعتاد على ذلك.. شكرًا للإدارة والجهاز الفني على تمسكهم بضمي للنهاية والشكر الأكبر دائمًا للجماهير".





وقام أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، بإنهاء الإجراءات المالية والإدارية واستلام الاستغناء الخاص باللاعب والذي عبر عن سعادته بالانضمام للأهلي لمدة خمس سنوات مقبلة.





وقال أمير توفيق، إن الأمور سارت في إطار تعاوني، وأنه قام بإتمام الصفقة بعد الرجوع للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي والمفوض بشئون كرة القدم في الأمور؛ وذلك في إطار خطة تدعيم الفريق الأول لكرة القدم والذي يواجه تحديات كبيرة في الموسم الجديد سواء على الصعيد المحلي أو القاري.







