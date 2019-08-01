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إحدى المتطوعات بـ حياة كريمة: الرئيس دعمنا كثيرا وقدم أفكارا لتوحيد الجهود

الخميس 01/أغسطس/2019 - 06:32 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
محمد القاضي
قالت آية عمر، خريجة الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب، وإحدى المتطوعين فى مبادرة "حياة كريمة"، إنه تم بدء المبادرة فى يناير الماضى.

وأضافت آية عمر، خلال حوارها مع الإعلامي "أسامة كمال"، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان يدعمهم كثيرًا، معقبة «الرئيس دعمنا كثيرًا بعد عرض الفكرة عليه، وقدم أفكار أخرى لتوحيد الجهود، وفخورين بدعمه وثقته فينا».

وأوضحت آية عمر، أنه تم البدء في المبادرة من خلال دراسة الأوضاع على الأرض من خلال عدد من العناصر الميدانية لدراسة احتياجات الأسر ومتابعة السوشيال ميديا ومتابعة وسائل الإعلام وعرض الأفكار على الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابعت آية عمر "نسعى للاستفادة من كافة جهود الوزارات ومؤسسات المجتمع المدنى، للوصول للهدف الأساسى".

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