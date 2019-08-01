وزراء نموذج محاكاة الدولة المصرية يكشفون تجربتهم بالمؤتمر الوطني للشباب

استضاف الإعلامى أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، وزراء نموذج محاكاة الدولة المصرية بالمؤتمر الوطني السابع للشباب، وهم هبة حسانى وزيرة المالية، وعلياء عبد البديع وزيرة الاستثمار، وأمل صبرى وزيرة التخطيط، وخالد عبد الكريم وزير التجارة والصناعة، وهشام عبد الجواد وزير البترول، ومصطفى جمال رئيس الوزراء بنموذج المحاكاة.





وخلال الحوار عرض كل وزير فى نموذج محاكاة الدولة المصرية، مهامه ورؤيته حول عمل الوزارة الخاصة به.





وقال مصطفى جمال، خلال حواره، إن نموذج محاكاة الدولة المصرية يعطى فرصة للشباب لمحاكاة الواقع من خلال تقديم الاقتراحات من منطلق الواقع الفعلى، ويستهدف وضع الشباب فى موقع متخذى القرار.





وأوضح أن جميع الأطراف كانت ممثلة بوجود لجنة تحكيم لتقييم تجربة الحوار التى حدثت بين الأطراف المختلفة، مضيفًا أن التطوير الحالى فى نموذج المحاكاة الأخير كان مطلوب وواضح كثيرًا.





وذكر أن نموذج المحاكاة بالمؤتمر الوطني السابع للشباب تتضمن مشاركة عدد من الشباب الباحثين كلجنة الخبراء، بالإضافة لممثلي تنسيقية شباب الأحزاب وشباب البرنامج الرئاسي الذين مثلوا حكومة المحاكاة بجانب أعضاء من الحكومة الحقيقة.





وطرحت أمل صبرى وزيرة التخطيط، رؤيته عن وزارة التخطيط، موضحة :" كان هدفنا توضيح الأسباب التى دفعت الدولة للمشروعات القومية، وكيف وصلت بالمشروعات القومية منذ 2014 حتى اليوم، وإلى حد كبير متفقين مع الحكومة الحالية فيما يتعلق بالتخطيط".