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ثقافة

مدير قصر المنيل: زوارنا سعداء بالمتطوعين في التدريب المتحفي

الخميس 01/أغسطس/2019 - 07:04 ص
قصر المنيل
قصر المنيل
علاء المنياوي
عبر ولاء الدين بدوي مدير عام متحف قصر المنيل عن سعادته بنجاح التدريب المتحفي الذي نظمه المتحف للطلبة والمتدربين والمتطوعين،والذين بذلوا مجهودا كبيرا لمسه نجاحه من رد فعل الزوار.

وأضاف ولاء الدين بدوي لـ"صدي البلد"، المتدربون للعام الثالث على التوالي يتعلمون لدينا علم المتاحف وكيفية الإرشاد المتحفي، والزوار سعداء جدا بالتجربة،كما أن نسبة الزوار تزيد كثيرا في الصيف بسببهم.

وقال ولاء الدين بدوي هذه خطوة رائعة من المتحف،وذلك في خروج جيل جديد يهتم بآثار ويعي الإرشاد جيدا،خاصة أن القصر يمثل حقبة مهمة من تاريخ واثار العصر الحديث والمعاصر.

وأكد ولاء الدين بدوي أن إدارة المتحف حريصة علي تعليم المتدربين كل عام أصول علم المتاحف،وذلك بالتجربة العملية والعلمية،ونحن وهم في خدمة المجتمع والزوار،وهو دورنا لخدمة الزوار في جو من التعليم والترفية التعليمي.

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