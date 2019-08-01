إحدى المتطوعات بـ حياة كريمة: بدأنا بـ 87 قرية.. وأسيوط رقم 1 في القرى الأكثر احتياجا

قالت آية عمر، خريجة الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب، وإحدى المتطوعين فى مبادرة "حياة كريمة"، إنه تم البدء فى المرحلة الأولى من المبادرة منذ 6 أشهر تغطى 87 قرية موزعة على 11 محافظة.





وأوضحت إحدى المتطوعين فى مبادرة "حياة كريمة" ، خلال حوارها مع الإعلامي "أسامة كمال"، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن هناك استراتيجيات للمتابعة والتقييم الدوري، من خلال الغرفة المركزية، التي تتابع وتحليل وتوثيق البيانات، ثم يتم التواصل بالمواطنين عبر عناصر الرصد الميدانى.





وأشارت إحدى المتطوعين فى مبادرة "حياة كريمة" ، إلى أن محافظة أسيوط رقم 1 فى القرى الأكثر احتياجًا ثم محافظة سوهاج.



