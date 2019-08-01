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فن

محمد إمام ينعي مصمم الملابس أحمد رشدي

الخميس 01/أغسطس/2019 - 01:32 ص
محمد امام
محمد امام
شروق إبراهيم
نعى الفنان محمد إمام، مصمم الملابس أحمد رشدي من خلال تغريدة بحسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر.

وغرد إمام قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون" توفى اليوم صديقي مصمم الملابس أحمد رشدي .. الله يرحمه ويصبر أهله". 

ونعى الفقيد عدد من نجوم الوسط الفني الذين أعربوا عن حزنهم لرحيله بشكل مفاجئ في ريعان شبابه.

وعلى صعيد آخر، ينتظر محمد إمام عرض فيلمه الجديد لص بغداد، الذي يشارك في بطولته فتحي عبد الوهاب، وياسمين رئيس، ومحمد عبد الرحمن، أمينة خليل وصلاح عبد الله ، وأحمد رزق، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.

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