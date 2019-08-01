أحمد موسى يكشف سبب ظهوره قبل موعد بدء برنامجه بساعة.. أهم ما نشر بـ التوك شو خلال الساعات الماضية

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، واستضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية.
9 توصيات لـ الرئيس السيسي في ختام المؤتمر الوطني للشباب .. فيديو
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، توصيات مؤتمر الشباب السابع في العاصمة الإدارية الجديد، ونرصدها فيما يلي:
- تحويل نموذج محاكاة الدولة المصرية الى حالة حوارية دائمة من خلال تشكيل مجموعات عمل من شباب البرنامج الرئاسي والأحزاب والسياسيين والباحثين والجامعات المصرية لتكون على اتصال دائم مع الحكومة ومؤسسات الدولة في كل ما هو مطروح للنقاش على أجندة العمل الوطني
بلاش مجاملات.. أحمد موسى يحدد شروط اختيار مدرب منتخب مصر لكرة القدم..فيديو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن المدرب الوطني الذى يقود منتخب مصر لكرة القدم ييكون الأفضل،
وأشاد أحمد موسى بما قام به حسن شحاتة مع المنتخب فى 2006 و2008 و2010، وما قام به مدرب منتخب مصر لكرة اليد فى كأس العالم الأخيرة.
شاهد.. ماذا قال الرئيس السيسي عن رواتب المدرسين ؟
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي فى مؤتمر الشباب 2019، إننا نحتاج إلى 250 ألف فصل بتكلفة 125 مليار جنيه للوصول إلى نسبة كثافة معينة داخل الفصول.
وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته بـ مؤتمر الشباب 2019 في جلسة اسأل الرئيس بالعاصمة الإدارية، أن رواتب المدرسين لا تمنحهم القدرة على المعيشة، مضيفا:"أنا عارف الوضع ولكنني غير قادر وهذه إشكالية مصر".
بعد حديث السيسي.. أحمد موسى يوضح موقف مصر من التعاقد مع مدرب أجنبى للمنتخب..فيديو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن منظومة الرياضة بمصر وموقف المنتخب من التعاقد مع مدرب أجنبي.
وأضاف أحمد موسي، خلال تقديمه برنامج، "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدي البلد، أن الرئيس طالب بأن يكون مدرب المنتخب مدرب مصري وعدم الاستعانة بمدرب أجنبي.
شخصية للجيل الجديد.. الرئيس السيسي يوجه رساله قوية لـ رامي رضوان.. فيديو
أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حضوره مؤتمر الشباب 2019 بالاعلامي رامي رضوان.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جلسة "اسأل الرئيس"، بـ مؤتمر الشباب 2019 المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة،: «أنا بشكرك يا رامي، أنت شخصية جميلة ومحترمة، ربنا يوفقك أنت شخصية للجيل الجديد اللي إحنا عايزينه».
السيسي عن إضافة جمع المخلفات على فاتورة الكهرباء: الوزير رفض وإحنا بنسمع الكلام
مازح الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزير الكهرباء أثناء فعاليات جلسة إسأل الرئيس، وقال، إنه عندما اقترحنا إضافة قيمة جمع المخلفات على فاتورة الكهرباء، رفض وزير الكهرباء.
وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته في جلسة إسأل الرئيس في مؤتمر الشباب السابع بالعاصمة الإدارية، :" ليس لدينا آلية أخرى لـ تجميع أموال جمع القمامة إلا عن طريق فاتورة الكهرباء".
شاهد.. الرئيس السيسي يزف بشرى سارة لـ المواطن حول تحسن معيشته.. تعرف عليها
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي فى مؤتمر الشباب 2019، إن هناك إصلاحات كثيرة تمت فى الفترة الماضية، وكلفت الدولة الكثير من الأموال.
وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته بـ مؤتمر الشباب 2019 في جلسة اسأل الرئيس بالعاصمة الإدارية، أن الحكومة بها وزراء كثيرون يقومون بمجهود كبير، ومخلصون في عملهم.
السيسي حسم الأمر : مش هنجيب مدربين أجانب لـ منتخب مصر تاني.. فيديو
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه لن يتم الاستعانة بمدرب أجنبي للمنتخب الوطني لكرة القدم عقب الخروج من بطولة الأمم الأفريقية في الأدوار الأولى.
وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته في جلسة إسأل الرئيس في مؤتمر الشباب السابع بالعاصمة الإدارية، :" إحنا مش هنجيب مدربين من بره تاني، وإحنا ليه مش عندنا ثقة في المدربين الوطنيين ".
أحمد موسى يكشف سبب ظهوره على الهواء قبل موعد بدء برنامجه بساعة
كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل ظهوره الآن قبل موعد بدء برنامجه المحدد، وقال إنه ظهر قبل انطلاق برنامج إسأل الرئيس، بمؤتمر الشباب الذي يعقد حاليا بالعاصمة الإدارية حيث سيتم بث البرنامج مباشرة.
وأضاف أحمد موسي، خلال تقديمه برنامج، " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدي البلد، أن الرئيس سيشهد جلسة اسال الرئيس بالمؤتمر الوطني السابع للشباب.
9 توصيات لـ الرئيس السيسي في ختام المؤتمر الوطني للشباب .. فيديو
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، توصيات مؤتمر الشباب السابع في العاصمة الإدارية الجديد، ونرصدها فيما يلي:
- تحويل نموذج محاكاة الدولة المصرية الى حالة حوارية دائمة من خلال تشكيل مجموعات عمل من شباب البرنامج الرئاسي والأحزاب والسياسيين والباحثين والجامعات المصرية لتكون على اتصال دائم مع الحكومة ومؤسسات الدولة في كل ما هو مطروح للنقاش على أجندة العمل الوطني
بلاش مجاملات.. أحمد موسى يحدد شروط اختيار مدرب منتخب مصر لكرة القدم..فيديو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن المدرب الوطني الذى يقود منتخب مصر لكرة القدم ييكون الأفضل،
وأشاد أحمد موسى بما قام به حسن شحاتة مع المنتخب فى 2006 و2008 و2010، وما قام به مدرب منتخب مصر لكرة اليد فى كأس العالم الأخيرة.
شاهد.. ماذا قال الرئيس السيسي عن رواتب المدرسين ؟
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي فى مؤتمر الشباب 2019، إننا نحتاج إلى 250 ألف فصل بتكلفة 125 مليار جنيه للوصول إلى نسبة كثافة معينة داخل الفصول.
وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته بـ مؤتمر الشباب 2019 في جلسة اسأل الرئيس بالعاصمة الإدارية، أن رواتب المدرسين لا تمنحهم القدرة على المعيشة، مضيفا:"أنا عارف الوضع ولكنني غير قادر وهذه إشكالية مصر".
بعد حديث السيسي.. أحمد موسى يوضح موقف مصر من التعاقد مع مدرب أجنبى للمنتخب..فيديو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن منظومة الرياضة بمصر وموقف المنتخب من التعاقد مع مدرب أجنبي.
وأضاف أحمد موسي، خلال تقديمه برنامج، "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدي البلد، أن الرئيس طالب بأن يكون مدرب المنتخب مدرب مصري وعدم الاستعانة بمدرب أجنبي.
شخصية للجيل الجديد.. الرئيس السيسي يوجه رساله قوية لـ رامي رضوان.. فيديو
أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حضوره مؤتمر الشباب 2019 بالاعلامي رامي رضوان.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جلسة "اسأل الرئيس"، بـ مؤتمر الشباب 2019 المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة،: «أنا بشكرك يا رامي، أنت شخصية جميلة ومحترمة، ربنا يوفقك أنت شخصية للجيل الجديد اللي إحنا عايزينه».
السيسي عن إضافة جمع المخلفات على فاتورة الكهرباء: الوزير رفض وإحنا بنسمع الكلام
مازح الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزير الكهرباء أثناء فعاليات جلسة إسأل الرئيس، وقال، إنه عندما اقترحنا إضافة قيمة جمع المخلفات على فاتورة الكهرباء، رفض وزير الكهرباء.
وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته في جلسة إسأل الرئيس في مؤتمر الشباب السابع بالعاصمة الإدارية، :" ليس لدينا آلية أخرى لـ تجميع أموال جمع القمامة إلا عن طريق فاتورة الكهرباء".
شاهد.. الرئيس السيسي يزف بشرى سارة لـ المواطن حول تحسن معيشته.. تعرف عليها
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي فى مؤتمر الشباب 2019، إن هناك إصلاحات كثيرة تمت فى الفترة الماضية، وكلفت الدولة الكثير من الأموال.
وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته بـ مؤتمر الشباب 2019 في جلسة اسأل الرئيس بالعاصمة الإدارية، أن الحكومة بها وزراء كثيرون يقومون بمجهود كبير، ومخلصون في عملهم.
السيسي حسم الأمر : مش هنجيب مدربين أجانب لـ منتخب مصر تاني.. فيديو
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه لن يتم الاستعانة بمدرب أجنبي للمنتخب الوطني لكرة القدم عقب الخروج من بطولة الأمم الأفريقية في الأدوار الأولى.
وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته في جلسة إسأل الرئيس في مؤتمر الشباب السابع بالعاصمة الإدارية، :" إحنا مش هنجيب مدربين من بره تاني، وإحنا ليه مش عندنا ثقة في المدربين الوطنيين ".
أحمد موسى يكشف سبب ظهوره على الهواء قبل موعد بدء برنامجه بساعة
كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل ظهوره الآن قبل موعد بدء برنامجه المحدد، وقال إنه ظهر قبل انطلاق برنامج إسأل الرئيس، بمؤتمر الشباب الذي يعقد حاليا بالعاصمة الإدارية حيث سيتم بث البرنامج مباشرة.
وأضاف أحمد موسي، خلال تقديمه برنامج، " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدي البلد، أن الرئيس سيشهد جلسة اسال الرئيس بالمؤتمر الوطني السابع للشباب.