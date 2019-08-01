دومي يا نعمة.. أغنية دينية اجتماعية للسعودي إياد

أطلق المطرب السعودي إياد أغنية دينية اجتماعية بعنوان "دومي يا نعمة" على قناته الخاصة بموقع "يوتيوب" لحنه ومن كلمات الشاعر أحمد بن صقر وتوزيع: أحمد وجيه.





ويقول مطلع كلمات الأغنية "من لحظة ميلادي أنا راضي بمقسومي.. بأعلى الصوت بنادي دومي يانعمة دومي .."و تعد ضمن الأغاني التي أطلقها "اياد" ذات الطابع الاجتماعي والتحفيزي والتي تتناول مواضيع ذات صلة بقضايا عاطفية اجتماعية ومواضيع اخرى تخص التنمية البشرية حيث يقوم إياد بزيادة الوعي وبث التفاؤل والبهجة عن طريق الكلمة واللحن والجملة الموسيقية .





على جانب آخر يستعد "اياد" لطرح أغنية بعنوان "ارتحال" يتعاون فيها مع عدد من صناع الموسيقى، فمن مصر الشاعر حسن عبد الحكيم والموزع أحمد وجيه، بالإضافة إلى كورال دار الأوبرا المصرية ويقوم بوضوع الألحان الأغنية فريق «رباني» الماليزي.



