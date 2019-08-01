بسبب إهانة موظف.. أيرلندا تحظر صور ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية

في سابقة هي الأولى من نوعها، قررت الحكومة الأيرلندية حظر صور ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، بعدما اضطر مكتب شمال أيرلندا الحكومي إلى دفع تعويض لموظف مدني قيمته 10 آلاف جنيه إسترليني لأنه كان يتعرض للإهانة بسبب لوحات الملكة المعلقة داخل المكتب في بيلفاست.





وذكرت شبكة "بي.بي.سي" البريطانية أن الموظف استخدم تشريعات حقوق الإنسان في نص الدعوى المرفوعة ضد مكتب شمال أيرلندا الحكومي، وقال إنه كان يشعر بالإهانة من لوحات الملكة طيلة فترة عمله بالمكتب، والتي تبلغ 20 عامًا.





وقضت المحكمة للموظف البارز، بتعويض كبير قدره 10 آلاف جنيه إسترليني، فيما أجبرت المكتب الحكومي على إزالة صورة الملكة.





وصرح أحد المسئولين بأنه سيتخذ جميع الإجراءات لمراعاة عدم تكرار الأمر.