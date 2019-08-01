عقب فوز الأهلي بالقمة.. صالح جمعة يكشف ما حدث مع شقيقه عبدالله لاعب الزمالك

كشف صالح جمعة نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عن كواليس علاقته بـ عبد الله جمعة نجم فريق الزمالك خاصة عقب هزيمة الفريق الأبيض يوم الأحد الماضي أمام الفريق الأحمر بهدف نظيف





وأكد صالح جمعة في تصريحات لقناة الأهلي أنه استقل سيارة واحدة مع عبدالله عقب انتهاء مباراة القمة ومازحه كثيرا في هذا الشأن وقال له أنه في حال مشاركة الأهلي بالكونفيدرالية لفاز بها على حساب الزمالك.



