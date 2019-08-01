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البرلمان الموريتاني: الشعب رفض دعوات الكراهية والفتنة وأوهام الثورات الزائفة

الخميس 01/أغسطس/2019 - 03:47 ص
البرلمان الموريتاني
البرلمان الموريتاني
أ ش أ
قال رئيس البرلمان الموريتاني الشيخ ولد بايه إن الشعب الموريتاني وقف بحزم وصلابة أمام دعوات الكراهية والفتنة متشبثا بالمواطنة الجمهورية.

وأضاف رئيس البرلمان الموريتاني، في ختام الدورة البرلمانية مساء الأربعاء، إن الشعب الموريتاني انحاز لخيارات الديمقراطية والتآخي والوئام الاجتماعي والأمن والاستقرار، بدل الفوضى وأوهام الثورات الزائفة وتسعير الحروب الأهلية التي رأى رأي العين في محيطيه العربي والأفريقي حصادها المر ونتائجها الكارثي.

وأشار رئيس البرلمان الموريتاني، إلى أن الدورة البرلمانية، شهدت مراجعة للنظام الداخلي، سمحت بإدخال تحسينات مهمة على مساطر العمل البرلماني من خلال عصرنة وتطوير آليات عمل هيئات البرلمان وتبسيط الإجراءات المتبعة فيها وضمان التأني في دراستها للنصوص.

وأُقرت قوانين ينتظر أن تؤثر بشكل ملموس في تحسين مناخ الأعمال في موريتانيا، من بينها مدونة الضرائب، إضافة لنصوص أخرى تتضمن إصلاحات قضائية جوهرية، تتعلق بمدونة التحكيم، ومدونة الإجراءات المدنية، والتجارية، والإدارية، واعتماد إجراءات خاصة لحل النزاعات الصغيرة.

وتعمل موريتانيا بدورتين برلمانيتين إحداها تبدأ مطلع أبريل وتختتم نهاية يوليو والأخرى تبدأ مطلع أكتوبر وتختتم نهاية يناير.

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