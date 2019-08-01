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ترامب يعرض على بوتين تقديم المساعدة في مكافحة حرائق الغابات في سيبيريا

الخميس 01/أغسطس/2019 - 03:47 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلن المكتب الصحفي للرئاسة الروسية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عرض على نظيره الروسي فلاديمير بوتين في محادثة هاتفية تقديم المساعدة في مكافحة حرائق الغابات في سيبيريا.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن بيان صدر عن "الكرملين"، وجاء في نصه:"عرض الرئيس الأميركي تقديم المساعدة إلى روسيا في مكافحة حرائق الغابات في سيبيريا، وأعرب الرئيس الروسي عن امتنانه الصادق لمثل هذا الموقف اليقظ وعرض المساعدة والدعم، وأشار بوتين إلى أن الجانب الروسي سيأخذ هذا العرض بعين الاعتبار إذا لزم الأمر".

وأضاف البيان أن الرئيس الروسي أعرب عن تقديره لهذه الخطوة التي اتخذها الرئيس الأميركي كضمان لإمكانية استعادة العلاقات الكاملة بين البلدين في المستقبل .. مشيرا إلى أن الرئيسين بوتين وترامب وافقا على مواصلة الاتصالات الهاتفية وعقد اجتماعات خاصة.

وأطلع بوتين نظيره الأميركي على الوضع الحقيقي بشأن حرائق الغابات في شمال روسيا، مؤكدًا أنه تم بالفعل إنشاء مجموعة جوية قوية في سيبيريا لمكافحة الحرائق.

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