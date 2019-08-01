مصرع أمين شرطة دهسه سائق تاكسي بالمنصورة

لقى أمين شرطة بمرور الدقهلية مصرعه أمس، الأربعاء، متأثرا بإصابته بعد أن صدمه سائق تاكسى له أثناء مناوبته على العمل بإشارة المرور أمام مديرية الأمن القديمة بالمنصورة بالقرب من أمام مبنى محافظة الدقهلية.





وتعود الواقعة عندما تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بإصابة شرطي مرور يدعى إبراهيم رضا صالح ومقيم برهمتوش مركز السنبلاوين بإصابات بالغة أثناء عمله عند الإشارة أمام مديرية الأمن القديمة بمنطقة المحافظة بعد أن قام سائق تاكسى بدهسه أثناء مناوبته فى العمل وتم نقله الى مستشفى الطوارئ وظل في غيبوبة حتى لفظ أنفاسه مساء،أمس الأربعاء متأثرا بإصابته .





بتشكيل فريق بحث من ضباط ادارة البحث الجنائى والعميد ممدوح الحصى مدير مرور الدقهلية والمقدم دكتور شريف شعيشع رئيس مباحث المرور والرائد محمود اللوزى معاون مباحث المرور لتحديد وضبط مرتكب الواقعة أسفرت جهود فريق البحث بعد تفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة المحيطة وسؤال الشهود، أن مرتكب الواقعة هو محمود ا م 40 سنة مقيم بدائرة قسم أول وكان يقود سيارة ماركة فيات 131 تاكسي كهنة وقام المتهم بطلائها من جديد بعد نقل لوحات التاكسي على سيارة اخري ووضع لوحات معدنية للسيارة وقام بطلائها بلون لوحات الأجرة.





و بتقنين الإجراءات تم القبض عليه وأعترف بتحقيقات الشرطة بقيامه بارتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وباعادة العرض تم تجديد حبسه ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.