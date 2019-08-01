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محافظات

انقطاع المياه عن مناطق شرق الإسكندرية بسبب كسر مفاجئ بخط المياه

الخميس 01/أغسطس/2019 - 03:54 ص
مياه الشرب
مياه الشرب
أ ش أ
أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عن ضعف وانقطاع المياه عن بعض مناطق شرقي المدينة.

وأوضحت شركة مياه الشرب في بيان أمس الأربعاء، أنه نظرا لحدوث كسر مفاجئ بخط المياه (قطر 700م) بالطريق الزراعي أسفل كوبري أبيس، سيتم ضعف وانقطاع المياه عن مناطق حجر النواتية، أبيس، العوايد، عزبة سكينة، عزبة الموظفين، خورشيد، وسيتم إعادة فتح المياه فور الانتهاء من الإصلاحات قبل الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وأضاف شركة مياه الشرب أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة أعمال الإصلاح، والعمل على سرعة عودة المياه للمناطق التي تأثرت، كما تم تحديد أرقام ٠٣٥٨١٥٧٠٠ ، ٠١٢١٠٧٦٧٨٧٧ ، والخط الساخن ١٢٥ لطلب سيارات مياه.

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