انقطاع المياه عن مناطق شرق الإسكندرية بسبب كسر مفاجئ بخط المياه

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عن ضعف وانقطاع المياه عن بعض مناطق شرقي المدينة.





وأوضحت شركة مياه الشرب في بيان أمس الأربعاء، أنه نظرا لحدوث كسر مفاجئ بخط المياه (قطر 700م) بالطريق الزراعي أسفل كوبري أبيس، سيتم ضعف وانقطاع المياه عن مناطق حجر النواتية، أبيس، العوايد، عزبة سكينة، عزبة الموظفين، خورشيد، وسيتم إعادة فتح المياه فور الانتهاء من الإصلاحات قبل الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.



